Cimitero Rotoli, Sala: "Contiamo di riattivare il forno crematorio in autunno"

Pubblicato oggi sul sito del Comune l'avviso pubblico per la riparazione dell'impianto. Per il neo assessore comunale si tratta di "un ulteriore passo in avanti per il ritorno a pieno regime"

E' stato pubblicato oggi sul sito del Comune l'avviso pubblico esplorativo per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria finalizzato alla riattivazione del funzionamento dell'impianto crematorio del cimitero di Santa Maria dei Rotoli. Per il neo assessore comunale ai Cimiteri, Toni Sala si tratta di "un ulteriore passo in avanti nella riattivazione del forno crematorio ai Rotoli: una procedura che è andata troppo a rilento e che è, invece, necessaria per un graduale ritorno alla normalità. Il nostro auspicio è che l'impianto possa tornare in funzione già il prossimo autunno".

"L'incarico - si legge in una nota - prevede la redazione del progetto definitivo, la redazione del progetto esecutivo, la direzione lavori, l'espletamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e di realizzazione, e la redazione degli elaborati propedeutici all'ottenimento dell'Autorizzazione unica ambientale (Aua) per un importo di 23 mila euro, oneri esclusi; l'importo delle opere da realizzare è invece pari a 180 mila euro. Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro il prossimo 27 giugno esclusivamente a mezzo Pec all'indirizzo ediliziapubblica@cert.comune.palermo.it. Maggiori informazioni e l'avviso esplorativo sono reperibili su questa pagina".