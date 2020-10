Non solo mazzette ai Rotoli, l'ex direttore usò il furgone del Comune per il trasloco della figlia

Non solo concussione e corruzione. All'ex direttore dei cimiteri comunali, Cosimo De Roberto, che ieri è finito agli arresti domiciliari, viene contestato anche il peculato: secondo il procuratore aggiunto Sergio Demontis ed il sostituto Francesca Mazzocco, infatti, l'indagato avrebbe utilizzato un furgone del Comune, destinato al cimitero dei Rotoli, per aiutare la figlia a traslocare.

Dalle indagini dei carabinieri emergono alcune telefonate, captate tra l'11 e il 12 luglio dell'anno scorso, in cui De Roberto avrebbe incaricato un Lsu, un lavoratore socialmente utile in servizio al camposanto, di occuparsi del trasporto dei pacchi della figlia. L'11, come si legge nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Filippo Serio l'ex direttore "riferiva al lavoratore che più tardi si sarebbero dovuti risentire giacché l'indomani avrebbero dovuto fare una cosa assieme" e poi anche che "l'indomani aveva bisogno che andasse a bordo del Fiat Fiorino (di proprietà del Comune) alle 10, in corso Calatafimi, e gli spiegava che la figlia aveva la necessità di portare delle cose dalla casa dove abitava prima alla nuova abitazione".

Il giorno dopo De Roberto avvisava sua figlia "che sarebbe arrivato nel luogo dell'appuntamento intorno alle 10 e un quarto. La donna - si legge ancora nell'ordinanza - gli chiedeva: 'E quelli?' e lui rispondeva che si trattava di una sola persona". I carabinieri hanno seguito le operazioni in corso Calatafimi ed hanno effettivamente riscontrato l'arrivo del furgone del Comune con un Lsu, sul quale venivano poi caricati dei pacchi. Successivamente è stata captata una telefonata in cui l'ex direttore "ringraziava" l'operaio e questi gli rispondeva di "essere a sua disposizione".