Rotoli, il consigliere Randazzo al sindaco Lagalla: "Ecco la mappa dei campi d'inumazione scaduti"

"Molti dei campi di inumazione risultano abbondantemente scaduti e per regolamento dopo sei anni si può procedere alle nuove sepolture. Tra l'altro ci sono campi che non rientrano all'interno delle aree interdette a causa del mancato collaudo dei costoni rocciosi". A dirlo è il consigliere comunale del 5 Stelle, Antonino Randazzo, che ieri ha trasmesso al sindaco Roberto Lagalla la mappa dei campi di inumazione presenti ai Rotoli.

Nel più grande cimitero della città ci sono ancora migliaia di bare insepolte: 1.300 per la precisione, sistemate tra tendoni e uffici. Il caldo ne ha fatto scoppiare alcune, mentre da altre escono liquidi ed odori nauseabondi.

"Da maggio 2021 - aggiunge Randazzo - la Reset e la precedente amministrazione comunale hanno interrotto qualsiasi movimentazione per la presenza di zinco all'interno delle casse; perché i campi dal 470 al 480 sono inaccessibili in attesa del collaudo; mentre per gli altri campi a causa dell'assenza di un autista comunale che possa guidare il bob cat per le operazioni di svuotamento. La Reset ha sempre comunicato di avere a disposizione autisti qualificati ma non dispone del bob cat, la cui titolarità è in capo alla amministrazione comunale".

Una soluzione valutata dal Comune è quella di piazzare 1.200 sepolture prefabbricate nel parcheggio del cimitero di Santa Maria di Gesù. Serve però un'autorizzazione a tempo del ministero della Salute e dell'Asp perché la norma non prevede sepolture fuori dai perimetri cimiteriali. Il piano B è l'acquisto di altri 1.100 loculi da utilizzare fuori terra, ma bisogna individuare il luogo dove sistemarli.