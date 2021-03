Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO | Dai rifiuti alle lapidi divelte, l'area interdetta dei Rotoli nel degrado: la denuncia di una lettrice

Nel 2017 la zona lato monte del cimitero era stata riaperta dopo 5 anni di lavori per il crollo di un masso dal costone roccioso, il 7 febbraio con una nota il Comune ne ha annunciato la chiusura. Vietato, dunque, far visita ai propri cari. C'è però chi è andato oltre le barriere per documentare la situazione. Ecco cosa ha trovato...