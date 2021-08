Emergenza cimiteri, Anello: "La Lega chiederà il commissariamento dei Rotoli"

"La Lega chiederà il commissariamento del cimitero dei Rotoli". Ad annunciarlo è il segretario cittadino del partito di Matteo Salvini che, insieme con il segretario regionale della Lega Sicilia e parlamentare nazionale, Nino Minardo, sta lavorando per predisporre un'interrogazione parlamentare e per chiedere il commissariamento della gestione del cimitero da Roma, su iniziativa del governo, attraverso la senatrice Stefania Pucciarelli, sottosegretario al Ministero della Difesa.

L'emergenza delle bare accatastate in deposito e ancora senza una destinazione per la tumulazione continua, quindi, a far discutere anche a Roma: ieri il Pd ha chiesto al governo nazionale di intervenire attraverso il prefetto Giuseppe Forlani per nominare il sindaco Leoluca Orlando commissario e assegnare alla città risorse straordinarie per l'emergenza; oggi l'intervento della Lega. Matteo Salvini, nell'ultima visita a Palermo, aveva annunciato che prossimamente farà un sopralluogo fra i viali del cimitero di Vergine Maria, affiancato dai rappresentanti locali del partito.

"Attraverso il gruppo consiliare di palazzo delle Aquile - scrive - abbiamo monitorato la situazione fin dal primo momento e si è aggravata sempre di più fino ad arrivare alla situazione drammatica e indecorosa alla quale si assiste oggi con mille bare senza degna sepoltura accatastate alla meno peggio sotto tendoni malconci, a terra, molte delle quali esplose a causa del gran caldo con i resti disseminati un po' ovunque. Un orrore".