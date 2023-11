Le salme in deposito sono un ricordo, ma i lavori nei cimiteri non sono finiti: "Ancora un anno di commissariamento"

Il sindaco Roberto Lagalla chiede al governo nazionale un anno di proroga della struttura commissariale per l'emergenza cimiteri. Lo fa sciorinando i risultati ottenuti nel 2023, a partire dall'azzeramento delle bare in deposito ai Rotoli. A gennaio le salme accatastate nei magazzini e sotto i tendoni erano quasi 1.400, a giugno erano già tutte sepolte.

E' questo uno dei dati principali contenuti nel report diffuso dal Comune, che conteggia ben 6.493 operazioni cimiteriali effettuate per il superamento dell'emergenza fra esumazioni e inumazioni nei campi, estumulazioni di sepolture e loculi con conseguenti tumulazioni nei posti liberati e anche cremazioni. Una svolta rispetto alla gestione dell'amministrazione guidata da Leoluca Orlando, ma non un punto d'arrivo. Lo precisa lo stesso Lagalla nella richiesta di proroga del commissariamento che "ha funzionato" e che "deve completare l'iter di alcuni processi".

"L’impegno di riportare il cimitero dei Rotoli a buoni livelli di decoro, dopo aver eliminato la vergogna delle bare insepolte, - sottolinea il sindaco - è stato assunto fin dal mio insediamento, è stato rispettato e oggi, giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, siamo stati nel camposanto a guardare con orgoglio ai risultati ottenuti grazie alla struttura commissariale, all’assessore Totò Orlando, gli uffici e alla Reset. Tutto questo è stato fatto per senso di rispetto verso i defunti e le loro famiglie. Siamo intervenuti su più aree del cimitero ripristinando funzionalità e pulizia. Credo che abbiamo garantito dignità alle sepolture, consapevoli che abbiamo ancora del lavoro da svolgere sia in relazione all’incremento delle sepolture del cimitero sia riguardo all’ampliamento di Santa Maria di Gesù".

Oltre agli interventi fatti - tra i quali ad esempio la collocazione dei loculi ipogei e di quelli temporanei (a dire il vero avviati con la passata amministrazione quando la delega ai cimiteri ce l'aveva Toni Sala) - sono in corso alcuni appalti importanti: la manutenzione di edifici e sepolture comunali, ma soprattutto il nuovo forno crematorio (il vecchio è tornato in funzione). A scandire i tempi per la realizzazione di quest'opera, attesa da quasi un decennio, è l'assessore Totò Orlando: "I lavori sono già stati affidati. Ci sono le verifiche dell’impresa e penso che entro dicembre consegneremo l’opera, in modo da averla realizzata nell’arco di un anno e mezzo".

Nel frattempo, Orlando rimarca "il grande lavoro fatto in poco più di un anno" che "ha consentito oggi ai palermitani di non vergognarsi del cimitero dei Rotoli. Oggi accogliamo i cittadini in modo decisamente decoroso. Le opere proseguiranno, alcune sono state già appaltate e altre sono in fase di progettazione". In fase progettuale c'è ad esempio l'ampliamento di un altro cimitero, quello di Santa Maria di Gesù, dove si conta di ricavare 700 nuovi posti nei campi d'inumazione e 900 loculi. Mentre ai Rotoli sono stati affidati i lavori per la realizzazione del nuovo campo d'inumazione nella sezione 473, che potrà ospitare 165 sepolture.

Aggiungendo agli interventi fatti quelli ancora da eseguire, si legge infine nel report, si arriverebbe a "865 posti nei campi d'inumazione e 2.582 loculi".