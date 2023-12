Cimiteri, proroga della struttura commissariale guidata dal sindaco: c'è il sì del Senato

Lo scorso 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, il sindaco Roberto Lagalla aveva chiesto al governo nazionale un anno di proroga della struttura commissariale per l'emergenza cimiteri. Da Roma ieri è arrivato l'ok con l'approvazione in Senato della manovra finanziaria.

Lagalla aveva motivato la richiesta di proroga del commissariamento con "il completamento dell'iter di alcuni lavori, dopo aver eliminato la vergogna delle bare insepolte". A gennaio le salme accatastate nei magazzini e sotto i tendoni erano quasi 1.400, a giugno sono state azzerate.