Emergenza cimiteri, il Pd al governo nazionale: "Nomini Orlando commissario"

"Il Governo nazionale disponga un intervento urgente del prefetto per disporre il trasferimento delle bare accatastate dai Rotoli ai campi di inumazione dei comuni dell'area metropolitana. Importante l'iniziativa del Pd nazionale in soccorso dell'amministrazione cittadina. Il coordinatore delle iniziative politiche della segreteria di Enrico Letta, Nicola Oddati, ha chiesto che il governo intervenga a sostegno del sindaco Leoluca Orlando, così come chiesto dal Partito democratico di Palermo e dal Pd Sicilia, conferendogli poteri commissariali e risorse straordinarie". A dirlo è Milena Gentile, consigliere del Pd al Comune di Palermo, a proposito dell'emergenza sepolture al cimitero dei Rotoli, con oltre mille bare in attesa.

"La situazione igienico sanitaria del cimitero dei Rotoli, con le bare accatastate che esplodono per le temperature torride - aggiunge la democratica -, sta degenerando in emergenza grave. Non è possibile affrontarla con strumenti ordinari. Poche famiglie hanno accettato la convenzione fatta dal Comune con il cimitero di Sant'Orsola, che ha messo a disposizione circa mille posti, quindi le bare restano ancora accatastate in deposito. Evidentemente si tratta di persone poco abbienti che, nonostante il contributo del Comune, non possono permettersi il costo di una sepoltura, sperando di avere assegnato uno spazio nei campi di inumazione che sono saturi e non si possono creare o ampliare da un giorno all'altro". Da qui la richiesta: "Il prefetto intervenga e garantisca il diritto alla sepoltura anche a chi non se lo può permettere ordinando che i cimiteri dei paesi dell'area metropolitana di Palermo accolgano nei propri campi di inumazione le bare dei palermitani che non possono acquistare una sepoltura".