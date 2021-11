Caos cimiteri, Gelarda (Lega): "Mancano gli impiegati, ferme 46 pratiche di tumulazione"

"Quello delle 800 bare accatastate all'interno del cimitero dei Rotoli non è che la punta di un iceberg di un sistema di gestione dei cimiteri palermitani che è assolutamente fallimentare. Nella sola giornata di ieri, per la totale mancanza di personale negli uffici comunali che si occupano del Servizio gestione impianti cimiteriali, 28 pratiche di salme che andavano tumulate sono rimaste ferme. Tutti ritardi da recuperare questa mattina con l'aggiunta di altre 18 pratiche che diventano 46 in totale", a dichiararlo è il capogruppo della Lega a Palermo, Igor Gelarda.

"Tutta questa situazione - afferma ancora Gelarda - ha provocato la protesta degli impresari funebri, che hanno scritto in una nota di fuoco quanto accaduto, ma anche l'intervento della guardia di finanza negli uffici comunali di via Lincoln. Una situazione insostenibile che visivamente raggiunge la sua vergogna al cimitero di Rotoli, ma che affonda le sue radici in un grave ritardo e in una complessiva incapacità gestionale della vicenda, nonostante l'impegno dell'assessore Toni Sala. La Lega ha già chiesto, attraverso una interrogazione presentata da Matteo Salvini, il commissariamento di tutta l'emergenza cimiteriale a Palermo. Il sindaco Leoluca Orlando - conclude Gelarda - deve rendersi conto di non essere in grado di gestire questo problema".

La gestione dei cimiteri è al centro perlatro di diverse inchieste giudiziarie, sia per quanto attiene a presunte mazzette incassate per trovare spazio alle salme in violazione delle regole, sia per il presunto assenteismo dei dipendenti pubblici proprio negli uffici di via Lincoln.