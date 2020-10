Cimiteri aperti prima di Ognissanti e Festa dei morti, Orlando: "Non affollatevi in quei giorni"

"L'Amministrazione comunale ha deciso di non procedere alla chiusura dei cimiteri nei giorni antecedenti la tradizionale celebrazione dei defunti, chiedendo agli Uffici e alle Aziende coinvolte di svolgere le operazioni propedeutiche senza precludere la fruizione delle aree". Lo dichiara il sindaco, Leoluca Orlando, attraverso una nota.

"Ho anche incaricato la Sispi - aggiunge il primo cittadino - e l'Area dei Cimiteri di seguitare alla riattivazione dell'accesso contingentato previa prenotazione, anche alla luce della nuova ordinanza del Presidente della Regione. Invito i cittadini a non affollarsi nei giorni del 1 e 2 novembre, sfruttando l'opportunità offerta dall'apertura garantita per tutta la prossima settimana. Nelle prossime ore, anche in considerazione della evoluzione della epidemia e in un quadro di interventi per la prevenzione dei contagi, valuteremo comunque se a partire proprio dal giorno di Ognissanti e dalla commemorazione dei defunti, reintrodurre le limitazioni di accesso e l'ingresso su prenotazione".