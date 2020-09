Appicca incendio nella riserva naturale a Ciminna, arrestato 61enne

Appicca un incendio in un'area protetta ma i carabinieri, impegnati proprio in controlli specifici, lo sorprendono quando ha ancora tra le mani l'accendino usato per l'innesco. E' accaduto a Ciminna, dove è finito in manette un 61enne del posto.

A intervenire sono stati i militari della stazione locale con il personale addetto al controllo e alla vigilanza della riserva naturale orientata “Serre di Ciminna”, un'area di crica due ettari. Il 61enne è stato sorpreso in contrada Serre.

Le fiamme si sono spente autonomamente senza l’intervento dei vigili del fuoco e non sono stati rilevati danni a cose o persone. L'uomo è stato tradotto nella sua abitazione agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto con rito direttissimo.