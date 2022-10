Cimest su liste d'attesa: "Dal primo novembre rischio sospensione di prestazioni specialistiche, Schifani ci riceva"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Le gravissime problematiche e criticità riguardanti le lunghe liste d’attesa per l’erogazione delle prestazioni specialistiche sul territorio siciliano sono arrivate ad un punto di non ritorno, per questi motivi se non si provvederà con un intervento straordinario della Regione, dal primo novembre l’80% delle strutture esterne accreditate saranno costrette a sospendere l’erogazione delle prestazioni specialistiche per esaurimento dei budget, insufficienti, assegnati", è quanto annuncia Salvatore Calvaruso a nome del Cimest, il coordinamento intersindacale delle sigle maggiormente rappresentative della Medicina del Territorio

"Ci rivolgiamo al presidente della Regione, Renato Schifani – continua Calvaruso – affinché intervenga con urgenza per evitare che ciò accada. Quello delle liste d’attesa è un’annosa questione del nostro territorio alla quale va posto un freno, un problema che può essere gestito e risolto con azioni a lungo termine e politiche efficienti. In campagna elettorale abbiamo avuto modo di apprezzare la sensibilità del Presidente nei confronti di questo tema, per tale ragione aspettiamo una risposta al nostro appello".

"Oggi purtroppo le prenotazioni sono arrivate al collasso, ormai si prenotano prestazioni brevi, da eseguire entro 10 giorni, o differite, da eseguire entro 30 giorni, addirittura nel primo semestre del 2023, negando, di fatto, l’assistenza sanitaria specialistica ai malati siciliani", specifica Calvaruso.

"Quanto sopra è aggravato dai recenti decreti sugli aggregati e sui budget emanati dall’Assessorato solo alcuni giorni prima della fine della legislatura: decreti frettolosi, retroattivi, penalizzanti, come la riduzione del budget del 15% alle strutture di eccellenza, e addirittura contra legem in quanto lo stesso Garante della Concorrenza si è opposto chiedendo al Tar il loro annullamento. Le nostre prestazioni costano ben 3 volte meno rispetto alle stesse rese dal pubblico, quello che chiediamo è semplicemente di essere messi nelle condizioni di svolgere le nostre attività come dovrebbe essere, se ciò non accadrà, saremo costretti, come appena detto, a fermarci. Abbiamo chiesto formalmente al presidente Schifani di essere convocati con urgenza, noi – conclude Calvaruso - siamo a disposizione per confrontarci e trovare le giuste soluzioni".