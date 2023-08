Per giorni ha tenuto banco la notizia dei quattro italiani fuggiti da un ristorante in Albania senza pagare. Una vicenda per cui si è scomodato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha saldato il conto "di tasca sua" per evitare di macchiare l’immagine dell’Italia all’estero. Con annesse polemiche per il gesto. Ma alla storia dei quattro scappati per non sborsare 80 euro, si contrappone quella di due cicloturisti di Campofelice di Roccella che a Lushnjë hanno trovato un portafogli pieno e lo hanno restituito alla polizia locale.

Piero e Gandolfo, i due ciclisti che hanno creato il gruppo "Campofelice in bici", sono due uomini di mezza età che ogni estate, da qualche anno, girano le principali città europee - e non solo - in sella ai loro fidati mezzi a due ruote. Spagna, Francia, Portogallo, Danimarca, Germania, Polonia e altro ancora. Tutto rigorosamente pedalando. E proprio mentre si aggiravano per le stade di di Lushnjë, un comune da 80 mila abitanti che si trova nella parte centro-meridionale dell’Albania, hanno trovato un portafogli pieno di banconote.

"Vi spiego cosa è successo. Ci troviamo in un commissariato di polizia - racconta uno di loro in una diretta - perché abbiamo trovato un portafogli pieno di soldi. Presumiamo sia lo stipendio di qualche lavoratore. Era impossibile lasciarlo per terra o tenercelo, siamo troppo onesti. Magari sono i soldi di qualcuno, magari un operaio, che ha lavorato un mese", ha detto mostrando quei 5.400 lek (poco più di 50 euro). Non una grossa somma anche se, sui dati dell’ultimo anno, ammonta a un decimo dello stipendio medio mensile di un lavoratore in Albania.

I due cicloturisti si sono quindi rivolti agli agenti della polizia locale che si sono subito attivati per restituire al proprietario la somma in denaro e compilare tutte le scartoffie del caso. “Come sospettavamo - concludono Piero e Gandolfo in un post - erano i soldi di un tizio che ha lavorato un mese raccogliendo pomodori”. Una volta rintracciato lo sbadato operaio, Piero e Gandolfo sono stati ospitati a pranzo dalla polizia locale prima di rimettersi in viaggio e recuperare le tre ore perse sul tabellina di marcia.