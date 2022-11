Ciclista investe e insulta atleta disabile accanto allo stadio delle Palme: "Hai pure gli occhi storti"

Un giovane atleta con disabilità è stato investito e insultato da un ciclista pirata mentre si allenava in viale del Fante lungo la pista ciclabile che collega lo stadio delle Palme e la piscina comunale. L'episodio è accaduto due giorni fa.

"Stavamo correndo insieme ai miei compagni sul lato sinistro, mentre è arrivato questo ciclista dal lato opposto – ha raccontato l'atleta Salvatore Aversa – e, cercando di evitarlo, mi ha colpito sul petto e sulla coscia sinistra. Sono caduto per terra facendomi male e, invece di aiutarmi, mi ha pure offeso dicendomi 'Cretino, pezzo di m..., hai pure gli occhi storti!', mentre i miei compagni mi hanno aiutato dicendomi che non è stata colpa mia, ma solo sua".

La madre dell'atleta, Marina Bonfante, ha espresso su Facebook il suo profondo disappunto non solo per quanto accaduto al figlio, ma soprattutto che tale episodio si sia verificato in un contesto sportivo: "Salvo ed i suoi compagni stavano correndo in fila indiana lungo il ciglio della pista ciclabile senza invaderla - ha spiegato Bonfante -, quando il ciclista che veniva dalla parte opposta lo ha travolto e fatto cadere per terra procurandogli lividi ed escoriazioni sulla coscia sinistra. Non ho voluto subito attribuire a quest'ultimo ogni responsabilità perché potrebbe esserci stata, in parte, anche una responsabilità di Salvo, fin quando mio figlio non mi ha detto che, oltre ad essere stato travolto senza che il ciclista gli abbia prestato soccorso, è stato pure offeso".

"Questo - continua ancora la donna - è un comportamento inaccettabile, soprattutto se accade tra atleti, e non è il messaggio che voglio trasmettere a mio figlio. Cerco sempre di insegnargli i valori importanti dello sport e di essere sempre più autonomo, ma questo episodio mi ha profondamente delusa, anche perché Salvo è una persona molto educata e non risponderebbe mai allo stesso modo di questo (pseudo) ciclista. Approfondirò la faccenda - ha concluso - anche se rimane la delusione per i tanti sforzi e il tanto lavoro fatto per trasmettere a Salvo valori che, a causa del comportamento indegno di un altro atleta, hanno smarrito il proprio significato".