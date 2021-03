Incidente sulla statale 113, donna in bici travolta da un’auto: è grave

Stava pedalando con un gruppo di amici nella zona di Villagrazia di Carini quando è stata investita da un’automobilista. Una donna di 47 anni è stata ricoverata in gravi condizioni a Villa Sofia dopo un incidente avvenuto stamattina sulla strada statale 113, all’altezza del punto vendita Mio Supermercato.

A causa del violento impatto la donna (M.C.P. le iniziali) ha riportato un trauma cranico, la frattura di alcune costole e altre lesioni interne. Dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118 i medici del Trauma center hanno intubato la paziente. Per lei la prognosi resta riservata.

Nel punto in cui è avvenuto l’incidente sono intervenuti i vigili urbani del comando di Carini per eseguire i rilievi e raccogliere le prime informazioni. Gli agenti hanno identificato l’automobilista, una ragazza di 25 anni, che si trovava alla guida di una Renault Clio. Da chiarire ancora la dinamica per stabilire eventuali responsabilità.

Davanti all’ospedale di piazza Salerno si sono radunati gli amici e i colleghi della donna che lavora negli uffici giudiziari del tribunale di Palermo. Nonostante l’iniziale preoccupazione i medici avrebbero escluso la riserva sulla vita. Saranno fondamentali le prossime ore per verificare i margini di ripresa della della 47enne.