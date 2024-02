Gara di ciclismo tra Zen e Pallavicino, scatta la chiusura di alcune strade

Domenica prossima, 11 febbraio, alcune strade tra Zen e Pallavicino saranno chiuse al traffico automobilistico dalle 8.30 alle 13.30 circa per fare spazio ai ciclisti amatoriali impegnati nella manifestazione denominata “Trofeo gli specialisti”. E' quanto prevede l'ordinanza numero 135 del 6 febbraio 2024.

"L'ordinanza - si legge in una nota diramata dagli uffici del Comune - prevede l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare, dalle 8.30 alle 13.30 e comunque sino al termine della manifestazione (eccetto i veicoli della 'scorta tecnica' che viene effettuata dal personale dell’organizzazione e il personale addetto alla vigilanza) lungo il percorso di gara in via Sandro Pertini (ex via P.V. 46) e lungo il tratto compreso tra la via Patti e la via Cesare Brandi (rotonda compresa)".