Sistemi per rilevare meteo e traffico, al via i lavori sull'autostrada Palermo-Catania

Proseguono gli interventi per far diventare l'autostrada Palermo-Catania una smart road. Per questo da stasera, tra le 22 e le 6, sulla A19 scatteranno le chiusure per installare i sistemi intelligenti di rilevazione del meteo e del traffico. Si comincia dal tratto tra via Giafar e lo svincolo di Villabate, in direzione Catania, dove i lavori andranno avanti anche domani e mercoledì. Come percorso alternativo utilizzare la complanare viale Regione Siciliana sino allo svincolo di Villabate.

Nelle notti comprese tra mercoledì 22 e venerdì 24 giugno, invece, saranno chiuse due rampe dello svincolo di Altavilla Milicia. In particolare, gli utenti provenienti da Catania e diretti ad Altavilla potranno invertire la marcia allo svincolo di Casteldaccia, mentre quelli provenienti da Altavilla e diretti a Palermo potranno immettersi in autostrada in direzione Catania e invertire la marcia allo svincolo di Trabia.

Infine, nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 giugno, sarà chiusa la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Bagheria e diretti a Palermo, che potranno immettersi in autostrada in direzione Catania e invertire la marcia allo svincolo di Casteldaccia.