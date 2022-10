Palermo-Catania diventa "autostrada intelligente": scatta chiusura tra via Giafar e svincolo Villabate

Proseguono gli interventi per far diventare l'autostrada Palermo-Catania una "smart road". Per questo tra le 22 di stasera e le 6 del mattino di domani, sulla A19 scatteranno le chiusure per installare i sistemi intelligenti di rilevazione del meteo e del traffico.

L’autostrada rimarrà chiusa in direzione Catania tra via Giafar e lo svincolo di Villabate. Lo fa sapere l'Anas attraverso una nota. "Il provvedimento è necessario nell’ambito dei lavori di installazione dei sistemi tecnologici - si legge nel comunicato -. Durante le ore di chiusura, il traffico in direzione Catania verrà deviato sulla complanare, parallela all’autostrada".