Chiusure notturne sull'A19 tra Buonfornello e l'Agglomerato industriale: ecco in quali giorni

Per consentire il transito di trasporti eccezionali per la realizzazione di un parco eolico, in sei notti di febbraio, dalle 22 alle 6, disagi in entrambe le carreggiate. Previsto un percorso alternativo