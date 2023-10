Si chiude l'ultima edizione della Zagara d'autunno, in tre giorni registrate 14 mila presenze all'Orto Botanico

Con oggi pomeriggio si chiude la venticinquesima edizione della "Zagara d'autunno" all’Orto Botanico, diventato il museo vivente a cielo aperto del Simua, il Sistema museale d'Ateneo dell'Università di Palermo. Tre giorni durante i quali c’è stato spazio per tutto: mostre mercato, convegni, eventi, laboratori ed esposizioni attorno al tema della biodiversità vegetale, con oltre 72 espositori presenti da tutta l’Italia. Sono state ben 14 mila, secondo le stime degli organizzatori, le presenze registrate complessivamente per l’evento che ha riunito gli appassionati che hanno affollato i viali storici dell’ Orto, arricchito da fiori, colori e profumi in un’ autentica esplosione di natura.

Ad aprire la conferenza di domenica mattina sul tema del cambiamento climatico e la progettazione dei giardini è stato il rettore Unipa, Massimo Midiri: "Sul tema della biodiversità urbana l'università di Palermo con l'Orto Botanico, è direttamente coinvolta: già da un anno è stato avviato un progetto che vede implicate le migliori menti italiane. Si pensi che sia le piante terrestri che quelle acquatiche sono già soggette in questi anni ad un clima tropicale, non più mediterraneo, con scenari che nell'arco di poco tempo trasformeranno la vita e l'economia. Obiettivo del progetto finanziato dal Pnrr, è quello di lasciare al 2026 una strategia stabile per trasmettere al territorio buone prassi che coinvolgano tutta la comunità a partire dalla decarbonizzazione e dall'eliminazione delle plastiche".

Il vicepresidente del Simua, l'architetto Manfredi Leone, ha parlato di un necessario cambio di punto di vista nella progettazione dei giardini dei prossimi anni, per riuscire a coabitare con piogge ed inondazioni, ma anche eccessiva siccità, un cambiamento necessario per adeguarsi alle nuove sfide future, dove l'estetica del paesaggio deve coniugarsi a nuove funzioni. Francesco Ferrini, ordinario di Arboricoltura all'università di Firenze, ha spiegato che l’Italia è il paese con più giardini storici al mondo e che gli alberi ne costituiscono il paesaggio estetico ma anche il microclima ideale. E' evidente che da alcuni anni le piante soffrono lo stress per il caldo e i problemi di approvviggionamento idrico. "Adesso - ha detto il professore Ferrini - dobbiamo accelerare e ripensare le strategie. Nel caso della Sicilia dobbiamo guardare alle piante che meglio tollerano la siccità come per esempio il leccio, che già resiste bene al caldo in Spagna, o ad alcune querce che meglio si possono spostare verso sud. Bisogna poi diminuire l'impermiabilizzazione del suolo e piantare in città non solo alberi, anche arbusti, non sempre e soltanto autoctoni, perché comunque danno ombra, aiutando a far diminuire le temperature, nel caso dei grandi alberi sino a 3 gradi, come dimostrato da ricerche recenti. In generale, sono le isole di cemento e di calore che vanno eliminate, andando verso un nuovo concetto di città spugna, che sappia raccogliere l'acqua che si concentra in eccesso dopo mesi di siccità".

Il direttore dell’Orto Botanico, Rosario Schicchi, ha affermato che occorre nuova conoscenza per affrontare i cambiamenti climatici in vista dei prossimi 50 anni: "Molte piante non sono attrezzate per fronteggiare le ondate di caldo, bisogna fare impianti misti di alberi, arbusti e cespugli: non affidarsi a singole specie, ma ispirarsi alla natura stessa. In questi mesi Unipa ha in corso di svolgimento un concorso per nuovi giardinieri che potranno contribuire a prendersi cura delle piante dell’ Orto nei prossimi decenni, secondo nuovi insegnamenti. L’Orto Botanico è la sede del corso di laurea di Architettura del paesaggio e ospita anche un corso di formazione per giardinieri".

Nel pomeriggio, a chiusura della Zagara d'autunno, lo spazio dedicato alla selezione delle opere del contest internazionale Artists for Plants, di cui l'Orto è da quest'anno partner, è stata presente la coordinatrice e musicista veneziana Sara Micheletto. Lo scopo principale, ha spiegato, è quello di sensibilizzare il pubblico e ripensare il rapporto tra le città e le piante. Opere artistiche in senso ampio, dalla musica, alla pittura, la scultura, la poesia, in tutto 231 quelle che hanno partecipato a questa quarta call da tutti i continenti, 22 le opere selezionate, di cui una con menzione speciale scelta da parte della giuria che quest’anno ha posto il tema delle piante spontanee nelle città. "L'Orto di Palermo, in questo senso, come contenitore di semi, piante e biodiversità vegetale e culturale si è rivelato il partner ideale cui rivolgerci. Le opere, che spesso sono di artisti sconosciuti, troveranno spazio sui siti e sui nostri canali social, per raccontarci - conclude Micheletto - che il mondo vegetale risponde ad un modello cooperante e non competitivo con l’ambiente circostante, un modello che stiamo ancora decodificando, e che invitati ad adottare". Premiati come di consueto, a fine evento il vivaio Malvarosa di Giarre come migliore collezione botanica e il vivaio di Barcellona Pozzo di Gotto Fabio Maio per il miglior allestimento.