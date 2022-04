Si staccano maioliche dal campanile dell'ex chiesa Montevergini, il sindaco chiude la strada

Il vento di scirocco, causa di diversi danni a Palermo e in provincia nella serata di mercoledì scorso, ha provocato anche il distacco di maioliche dalla guglia del campanile dell'ex chiesa Montevergini, oggi teatro, che si trova nell'omonima via. Per evitare pericoli alle auto e ai pedoni, il Comune, attraverso un'ordinanza del sindaco, ha deciso di chiudere la strada fino a quando non sarà messo in sicurezza l'edificio.

In via Montevergini, al civico 20, dove si trova l'ex chiesa, un tecnico comunale del servizio Edilizia pubblica è intervenuto lo scorso 31 marzo, poche ore dopo le violente folate che hanno messo in ginocchio la città. L'esperto, dopo aver constatato i danni e, di conseguenza, i pericoli per veicoli e passanti, ha inibito il tratto di strada compreso tra i civici 18 e 24. "A causa delle avanzate condizioni di degrado della guglia del campanile, è alto il rischio di ulteriori distacchi di maioliche, con possibile interessamento della sede stradale e pubblica", si legge nell'ordinanza.

Ed è per questo che il funzionario Michele Soldano, insieme al dirigente del settore Opere pubbliche Maurizio Pedicone, hanno proposto l'emissione dell'ordinanza per la chiusura della strada. Il sindaco e l'assessore alle Opere pubbliche Maria Prestigiacomo hanno così disposto il divieto di transito in quel tratto di via Montevergini. L'ordinanza è stata firmata ed è quindi in vigore dallo scorso 2 aprile e sarà valida fino a quando l'ex chiesa non sarà rimessa in sicurezza.