Voragine in strada, chiuso un tratto di via Croce Rossa

Chiuso il tratto di via Croce Rossa che collega piazza Giovanni Paolo II in direzione piazza Vittorio Veneto. Ieri pomeriggio nella strada si è aperta una piccola voragine, causata da una tubatura rotta, e questa mattina gli operai dell'Amap sono intervenenuti per risolvere il guasto. Nel primo pomeriggio, al termine dei lavori, la strada dovrebbe essere riaperta.