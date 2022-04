Giro di Sicilia al via, sulla A20 chiude lo svincolo di Cefalù

Al via domani il Giro di Sicilia. Per l'occasione, per agevolare lo svolgimento della competizione sulla A20 Messina–Palermo sarà interdetto l’attraversamento in uscita degli svincoli autostradali di Falcone, tra le 10 e le 11, e di Cefalù, tra le 13 e le 14.15. A darne notizia è Autostrade siciliane.

Il percorso della giornata di snoderà per 199 chilometri, da Milazzo a Bagheria, passando anche per la strada statale 113. Quattro in tutto le tappe della competizione ciclistica.