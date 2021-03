Autostrada Palermo-Mazara, lo svincolo di Carini chiude per lavori

Lo svincolo di Carini, sull'autostrada Palermo-Mazara, dal 15 al 20 marzo resterà chiuso per lavori di manutenzione sia in entrata che in uscita. Lo ha stabilito l'Anas con un'apposita ordinanza. Gli interventi riguarderanno la sostituzione dei giunti e il ripristino della soletta. Si potrà raggiungere il Comune utilizzando gli svincolo di Capaci e di Villagrazia.



Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Palermo usa la nostra Partner App gratuita !