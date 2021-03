Autostrada Palermo-Mazara: non solo Carini, chiude per lavori pure lo svincolo di Balestrate

Manutenzione al via dal 15 marzo. L'Anas: "Per raggiungere il Comune si potranno utilizzare le uscite autostradali di Partinico e Alcamo est"

Non solo Carini, da lunedì chiude per lavori di manutenzione, in entrambi i sensi di marcia, anche lo svincolo di Balestrate dell'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. "Sarà oggetto - spiegano dall'Anas - di un intervento di rifacimento della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e rimarrà chiuso sino a mercoledì 24".

I veicoli diretti nel Comune potranno utilizzare gli svincoli di Partinico e Alcamo est per raggiungerlo. Lo svincolo di Carini, invece, rimarrà chiuso sino a sabato 20.