Lavori sulla condotta idrica, chiude per mezza giornata lo svincolo autostradale per Bagheria

Chiude per 9 ore lo svincolo autostradale per Bagheria. A comunicare è l’Anas in vista dei lavori che l’Amap, venerdì 26 agosto. dovrà eseguire su una conduttura idraulica vicino all’uscita della Palermo-Catania. “Per consentire lo svolgimento delle attività - si legge in una nota - dalle 8 alle 19 sarà temporaneamente chiusa la rampa utilizzata dai veicoli provenienti da Catania e diretti a Bagheria, che dovranno quindi uscire al precedente svincolo di Casteldaccia e raggiungere Bagheria percorrendo la statale 113”.

Sulla vicenda è intervenuta anche l’amministrazione comunale bagherese. “Nei giorni scorsi, in seguito a continui sversamenti di liquami, i tecnici di Aamp e dell’Anas avevano effettuato sopralluogo congiungo, intervenendo sul pozzetto con una autopompa per lo spurgo. E’ stato tuttavia riscontrato un intasamento in profondità che richiederà un intervento di rifacimento del pozzetto e di allaccio alla rete fognaria che riguarderà anche la sede stradale, per cui si rende necessaria la chiusura dello svincolo".