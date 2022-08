Piazza XIII Vittime, sottopasso chiuso dal 22 agosto: Ztl sospesa in alcune vie

Al ritorno dalle ferie, gli automobilisti palermitani dovranno fare i conti con la chiusura di uno snodo cruciale del traffico nella zona del centro storico. Sarà, infatti, vietato il transito per lavori di manutenzione, a partire dal 22 agosto, nel sottopassaggio di piazza XIII Vittime, prima in direzione Cala e successivamente in direzione Ucciardone. In contemporanea, però, per offrire percorsi alternativi sarà sospesa momentaneamente, il tempo delle opere, la Ztl in alcune strade. E' quanto stabilito da due distinte ordinanze firmate da Sergio Maneri, dirigente comunale del servizio Mobilità urbana. Gli interventi dovrebbero durare circa due mesi, almeno secondo i tempi scanditi dai provvedimenti.

La chiusura del sottopasso di piazza XIII Vittime

La prima fase dei lavori prevede il divieto di passaggio per auto, moto e pedoni per una durata di 30 giorni lavorativi e consecutivi dall'intera carreggiata lato monte del sottopasso di piazza XIII Vittime in direzione via Cala. Nella seconda fase, compresa nei 30 giorni, ultimati i lavori di demolizione degli intonaci, la corsia sarà chiusa soltanto nell'area di cantiere e sarà creato uno spazio non inferiore ai 3 metri di larghezza per consentire il transito dei veicoli. Durante entrambe le fasi su via Crispi, nella corsia laterale lato monte, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 nel tratto compreso tra via Onorato e via San Sebastiano.

Ultimati i lavori in direzione Cala, seguiranno i lavori nel sottopasso in direzione piazza della Pace. E anche per questa tranche di interventi, la carreggiata sarà chiusa per altri 30 giorni, in un primo momento totalmente e poi soltanto parzialmente. In questo caso, il divieto di sosta h24 scatterà nel tratto di via Crispi, corsia lato mare, nel tratto compreso tra via Filippo Patti e via Sammuzzo.

Dove sarà sospesa la Ztl

L'altra ordinanza intitolata "azioni di mitigazione veicolare" sancisce, durante l'esecuzione dei lavori nel sottopassaggio di piazza XIII Vittime, lo stop alla Ztl dalle 8 alle 20 limitatamente a un brevissimo tratto di via Roma, alle vie Squarcialupo e Castello e ad altre strade vicine (si vedano le due mappe sotto estrapolate dall'ordinanza). Rimarrà comunque in vigore la Ztl notturna (tra le 20 di venerdì e le 6 di sabato mattina e tra le 20 di sabato e le 6 di domenica mattina). L'atto del Comune chiarisce, inoltre, che la sospensione non riguarda tutte le aree pedonali esistenti e le Ztl che interessano gli assi storici cittadini (via Maqueda e corso Vittorio Emanuele).