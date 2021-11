Maltempo e acqua non potabile: il sindaco di Polizzi Generosa chiude le scuole 

Le scuole di Polizzi Generosa resteranno chiuse da oggi fino a sabato. A far scattare la decisione del sindaco Gandolfo Librizzi è stato il "persistere del maltempo che ha comportato anche la non potabilità dell'acqua". Da qui l'ordinanza che ne vieta l'utilizzo per scopi alimentari e per consumo umano, in via preventiva e cautelativa, fino a nuova disposizione.

"L’ente - fanno sapere dal Comune - ha prontamente avviato le attività di verifica gestionale e di controllo della qualità dell’acqua erogata alle utenze cittadine, per risolvere le anomalie rilevate".