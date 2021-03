Covid, Musumeci chiude le scuole in 22 comuni: sei sono in Provincia di Palermo

Il provvedimento del Presidente della Regione sarà in vigore dal 29 al 31 marzo. Il sindaco di Santa Flavia anticipa lo stop alle lezioni in presenza a domani per effettuare la sanificazione di tutti i plessi scolastici

Scuole chiuse in 22 comuni siciliani dal 29 al 31 marzo. A decidere lo stop alle lezioni in presenza il presidente della Regione Nello Musumeci, con un'ordinanza firmata ieri a seguito della relazione settimanale del Dasoe. I Comuni interessati in Provincia di Palermo sono Caltavuturo, Ciminna, Isola delle Femmine, San Mauro Castelverde, Santa Flavia e Torretta. Stessa sorte per i Comuni di Augusta, Burgio, Calascibetta, Caltanissetta, Casteltermini, Cianciana, Centuripe, Comitini, Francavilla di Sicilia, Joppolo Giancaxio, Licodia Eubea, Melilli, Regalbuto, Reitano, Santa Maria di Licodia e Santo Stefano Quisquina.

A Santa Flavia scuole chiuse per sanificazione da domani

Il sindaco Salvatore Sanfilippo questa mattina ha firmato l'ordinanza sindacale che anticipa lo stop alle lezioni in presenza già stabilito dal presidente della Regione Nello Musumeci. Il primo cittadino ha ordinato la chiusura di tutti i plessi di proprietà comunale, domani e dopodomani, per effettuare la sanificazione. "Le attività didattiche - afferma Sanfilippo - si svolgeranno esclusivamente con la modalità a distanza".



L'ordinanza sindacale del sindaco Sanfilippo