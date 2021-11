Altavilla, topi nella scuola dell'infanzia: plesso Belvedere chiuso fino a venerdì 

Topi dentro la scuola dell'infanzia di Altavilla. A darne notizia è il sindaco del Comune, Giuseppe Virga, che ha disposto la chiusura da oggi fino a venerdì 5 novembre per effettuare un intervento di derattizzazione, e sanificazione, dei locali. "Le esche di controllo - annuncia il primo cittadino - hanno rivelato la presenza di roditori all'interno del plesso Belvedere e noi siamo intervenuti con assoluta tempestività per scovare l'eventuale tana. Mi dispiace per il disagio arrecato alle famiglie e agli insegnanti; ma la sicurezza e la salute dei nostri bambini sono, ovviamente, prioritarie rispetto a tutto".

Il primo cittadino annuncia poi di stare lavorando alla realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia: "Un istituto moderno - spiega a PalermoToday - da destinare ai nostri bambini che abbia anche adeguati spazi verdi. In questi giorni stiamo perfezionando l'acquisto di un'area adiacente al plesso che ospita la scuola elementare. Abbiamo anche conferito l'incarico per la progettazione dell'edificio. Abbiamo notizie di alcuni bandi per l'assegnazione di fondi, ai quali parteciperemo per cercare di ottenere le risorse necessarie".