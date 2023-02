Chiusura del pronto soccorso del Cervello, la Fials: "Confronto in assessorato, sospeso sit in di protesta"

"La Fials Palermo prende atto della convocazione, da parte dell’assessorato regionale alla Salute, di tutte le sigle sindacali in merito alla paventata chiusura del pronto soccorso dell’ospedale Cervello di Palermo". E' quanto si legge in una nota diramata dalla Federazione italiana autonoma lavoratori sanitá. "Pertanto - dicono dal sindacato - il commissario Giuseppe Forte e i dirigenti Antonino Ruvolo e Giovanni Cucchiara comunicano la sospensione del sit in di protesta in attesa del confronto che si terrà domani alle 12 presso i locali dell’assessorato. Permane comunque lo stato di agitazione del personale".