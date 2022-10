Postazione decentrata Montepellegrino, niente servizi anagrafici per una settimana

Da lunedì 31 ottobre e fino al 4 novembre "per motivi tecnici", come si legge in una nota del Comune, resteranno chiusi gli sportelli rilascio dei Servizi anagrafici della postazione decentrata Montepellegrino (Ottava circoscrizione, via Fileti 19). Non sarà dunque possibili per i cittadini accedere ai servizi.