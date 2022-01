Ponte Corleone, proseguono le verifiche: domani programmata una nuova chiusura

Ancora verifiche sul ponte Corleone e arriva una nuova chiusura. Lo stop scatterà dalle ore 22 di domani - lunedì 3 gennaio - alle ore 5 del 4 gennaio. Il ponte resterà chiuso per consentire alla ditta "Icaro progetti" di eseguire le prove dinamiche sulla carreggiata in direzione Trapani. L'annuncio è arrivato dagli uffici del Comune. La chiusura del ponte è stata concordata con i tecnici dell'Anas e con il commissario Castiglioni nella riunione dello scorso 22 dicembre. Appena cinque giorni fa era invece scattato lo stop sulla carreggiata in direzione Catania

Lo scorso 16 dicembre - in seguito alla relazione della Icaro Progetti, che aveva messo in evidenza lo stato di "forte degrado" del ponte Corleone, il Comune era corso ai ripari con un'ordinanza firmata dal capo area del servizio Mobilità urbana, Sergio Maneri, che ha stabilito il passaggio dei veicoli su un'unica corsia centrale rispetto alla carreggiata per entrambe le direzioni di marcia e l'innalzamento del limite di velocità da 30 a 60 chilometri orari. Provvedimenti che hanno mandato in tilt il traffico, provocando quotidianamente lunghe code di automobili.

Dalle 5 di martedì il ponte verrà riaperto e sarà ripristinata la viabilità sempre su un'unica corsia. Le indagini della Icaro Progetti andranno avanti per un mese e si concluderanno con una relazione finale, in base alla quale verrà redatto il progetto per la riqualificazione dell'infrastruttura, che sarà a cura dell'Anas. Poi verranno programmati i lavori.