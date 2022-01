Lavori al parcheggio comunale della stazione: chiude l'accesso da piazza Giulio Cesare

Da domani chiude l'accesso da piazza Giulio Cesare del parcheggio gratuito comunale della stazione. Lo stop all'ingresso delle auto, fa sapere il Comune, è stato deciso per consentire il rifacimento dell'asfalto.

L’ingresso e l’uscita dei veicoli saranno garantiti da via Trieste. Parte del percorso che dovranno compiere le auto ricade però all'interno della Ztl, motivo per cui sarà necessario acquistare il pass per accedere al parcheggio antistante all'ufficio comunale dello Stato civile. A causa dei lavori non tutti gli 80 stalli saranno disponibili e di fatto per parcheggiare si dovrà pagare.

Per raggiungere il parcheggio da via Roma, le auto dovranno svoltare su via Torino e via Pavia ed attraversare l’incrocio con via Trieste (vedi mappa in allegato). Il parcheggio resterà chiuso fino al completamento dei lavori.