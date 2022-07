"Irregolarità e rissa al Privilege di Isola delle Femmine", il questore sospende la licenza per un mese

Sospesa per un mese la licenza del "Privilege" di Isola delle Femmine. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Palermo, Leopoldo Laricchia, dopo due gravi episodi che sarebbero avvenuti a giugno, quando centinaia di giovani si sarebbero ritrovati nel pub e in un caso vi sarebbe stata anche una rissa tra una ventina di ragazzi. Circostanza in cui, secondo gli inquirenti, il titolare non avrebbe neppure allertato le forze dell'ordine, chiamate invece da alcuni cittadini, che si erano accorti dei tafferugli nel locale.

Su presunte irregolarità al "Privilege" e in altri locali particolamente affollati del litorale di Isola e Capaci hanno indagato anche i carabinieri della compagnia di Carini, infliggendo alla fine sanzioni complessive per oltre 12 mila euro a tre attività soprattutto in relazione a presunte violazioni sulla somministrazione di cibo e bevande. Nel caso specifico del "Privilege", è stata anche sequestrata un'area vicina al pub, trasformata in una sorta di discoteca, ma senza le dovute autorizzazioni. Sigilli anche all'apparecchiatura per diffondere la musica e per il titolare è scattata pure la denuncia per aver organizzato in un luogo aperto un evento senza le dovute autorizzazioni e mettendo a rischio l'incolumità pubblica.