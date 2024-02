Arrivederci alle fontane pubbliche, in provincia si raziona l'acqua: ecco il piano anti spreco di Amap

L'azienda, per rispondere al consumo idrico indiscriminato e all'allarme lanciato dal governatore Schifani, vara la misura straordinaria e chiude i rubinetti ai monumenti privi del contatore di consumi. E in una nota fa sapere: "Piena disponibilità a collaborare con le amministrazioni comunali per valutari casi specifici"