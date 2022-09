Due ragazzine in coma etilico, il titolare non chiama i soccorsi: chiuso locale in via Candelai

Licenza di pubblico esercizio sospesa e chiusura del locale per un mese. Grane per il Don Chishiotte di via Candelai. Il questore ha infatti disposto uno stop temporaneo di 30 giorni per somministrazione di alcolici a due minorenni. Il provvedimento di chiusura dell’esercizio, deciso dalla divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura, arriva dopo un fatto che ha riguardato due ragazzine, di 14 e 12 anni, andate al pronto soccorso in coma etilico.

Entrambe sono arrivate in ospedale in stato di incoscienza dopo l'assunzione di alcol. I poliziotti hanno infatti riscontrato che quell’alcol fosse stato somministrato alle minorenni all’interno del locale di via Candelai, provocando malessere e uno stato confusionale che ha impedito alle due ragazze persino di contattare i propri familiari.

L’esercente non si sarebbe limitato alla somministrazione alcolica, ma non avrebbe attivato la macchina dei soccorsi, come chiamare un’ambulanza per un pronto intervento medico o prestare, nell’immediato, aiuto. Così ora viene notificato il provvedimento di chiusura.