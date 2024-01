Il centro di raccolta di via Nicoletti chiude per lavori, stop al conferimento dei rifiuti differenziati per un mese

Chiude per un mese il centro comunale di raccolta di via Nicoletti. Lo rende noto la Rap, spiegando che la chiusura è dovuta a "lavori di adeguamento impiantistico, elettrico e di illuminazione", che dureranno per un mese. In questo lasso di tempo è previsto lo stop al conferimento dei rifiuti differenziati.

Il Ccr chiuderà i battenti domani per consentire alla Rap di "sgombrare il sito dalle attrezzature e consegnarlo all'impresa aggiudicatrice lunedì prossimo". Un passaggio necessario affinché "scavi e ripristini siano effettuati in sicurezza". Non appena il Ccr sarà nuovamente fruibile, dice la Rap, "informeremo la cittadinanza sulla riapertura. Intanto i cittadini potranno comunque utilizzare gli altri centri comunali di raccolta per il conferimento dei rifiuti differenziati".