Lavori edili e agli impianti, chiude il centro comunale di raccolta rifiuti di via Minutilla

Il centro comunale di raccolta rifiuti di via Salvatore Minutilla, nella zona di via Ugo La Malfa, sarà chiuso almeno un mese per lavori a partire da giovedì 6 giugno. A comunicarlo è la Rap.

L'intervento prevede opere edili e l'adeguamento dell'impianto elettrico e di illuminazione. La Rap fa sapere che "libererà l'area dalle attrezzature presenti nel sito all'impresa aggiudicatrice, lunedì 10 giugno, affinché si avviino i lavori in sicurezza, comprensivi di scavi e ripristini2.

Sarà cura della stessa azienda che si occupa di igiene ambientale informare i cittadini sulla riapertura al pubblico non appena il centro di raccolta sarà nuovamente fruibile. Per il momento, in alternativa, potranno essere utilizzati gli altri impianti presenti in città. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata ai Ccr sul sito della Rap.