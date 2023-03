L'incidente in cui morì Fabrizio Manno, disposti nuovi rilievi: chiude uno svincolo dell'A29

Dovranno essere effettuate altre misurazioni e foto, alla presenza sia dei consulenti della Procura che di quelli di parte, che serviranno a ricostruire esattamente la dinamica e stabilire le responsabilità sulla morte di Fabrizio Manno, morto a 57 anni lo scorso 18 agosto. Per farlo, però, sarà necessario bloccare temporaneamente il traffico in un tratto dell’autostrada A29. L'Anas fa sapere che giovedì 9 marzo, alle ore 14.30, è stata disposta la chiusura della rampa in uscita dello svincolo "Ospedale Cervello" per i veicoli provenienti da Mazara del Vallo.

Nell'incidente, risalente all'11 agosto, erano rimaste coinvolte una moto e un'auto: la Yamaha R1 guidata dalla vittima e la Dacia Duster condotta da un 56enne. A causa del violento impatto, avvenuto all’altezza di Leroy Merlin, Manno era stato portato d'urgenza al Trauma center di Villa Sofia in gravi condizioni. Una settimana dopo il motociclista, molto conosciuto nel mondo della movida palermitana degli anni Ottanta e Novanta, è morto a causa dei traumi riportati. Il funerale è stato celebrato nella chiesa di Sant’Eugenio Papa di piazza Europa.

Ad eseguire i primi rilievi quel giorno erano stati gli agenti dell’Infortunistica. Dopo il decesso l’automobilista che guidava la Dacia Duster è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale. Per questa ragione la Procura ha disposto nuovi accertamenti affidati ai consulenti tecnici incaricati dal tribunale che saranno affiancati anche dai consulenti di parte. Una volta terminate le misurazioni e le perizie la strada sarà riaperta e verranno stilate delle relazioni che potrebbero risultare fondamentali per la ricostruzione della dinamica.