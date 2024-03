C'è la gara di canottaggio a Mondello, chiuso alle auto un tratto del lungomare

C'è la gara di canottaggio in mare e cambia il traffico sul lungomare di Mondello, nel tratto di fronte allo Stabilimento. E' quanto previsto da un'ordinanza del Comune per consentire lo svolgimento del Trofeo Lido Filippi Beach Sprint nei giorni 5, 6 e 7 aprile.

Ecco quali sono i provvedimenti previsti: dalle 7 alle 18, in viale Regina Elena, nel tratto compreso tra la via Glauco (esclusa) e la via Circe (esclusa) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e chiusura al transito veicolare; in via Glauco e in via Teti saranno invertiti i sensi unici di marcia, in via Torre di Mondello, nel tratto compreso tra il civico 8 e l’attraversamento pedonale sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta (Qui il testo completo dell'ordinanza).