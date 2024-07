Dubbi sul futuro dell'ambulatorio di diabetologia del Cervello, pazienti preoccupati: "Dove andremo?"

Futuro a rischio per l'ambulatorio di diabetologia per adulti dell'ospedale Cervello? Il servizio, garantito anche ai bambini e ospitato in questi anni nel reparto di endocrinologia, sarebbe in bilico. A raccontarlo a PalermoToday sono diversi pazienti in cura da anni nella struttura di via Trabucco. "Ho il diabete di tipo 1 e il microinfusore - dice una diabetica - e mi hanno dato il benservito dicendomi di rivolgermi al privato. Il Cervello è una delle poche strutture accreditate".

La notizia sta circolando tra addetti e lavori e pazienti, creando qualche disagio ai percorsi di cura. "Non è mai stato un reparto - racconta ancora la paziente - ma un punto di riferimento per noi diabetici. Io vengo seguita lì da oltre vent'anni. Essere presi in carico nel pubblico è fondamentale per chi come noi ha un piano terapeutico, per chi ha diritto ad avere insuline o microinfusori, per ricevere gratuitamente i presidi, come glucometro o aghi, ma soprattutto per i day service che ci garantiscono di fare tutti gli esami specialistici".

Dall'azienda sanitaria però rassicurano e fanno sapere che "in atto l'ambulatorio di diabetologia adulti funziona e continuerà a essere garantito questo servizio, consapevoli peraltro della strategica importanza che ha per la cittadinanza". Ma dall'ambulatorio alcuni medici starebbero anticipando ai pazienti di trovare soluzioni alternative. "Dopo tanto tempo siamo stati invitati a lasciare il centro e - conclude la paziente diabietica - ci toccherà cercare un altro ambulatorio pubblico per avere assistenza".