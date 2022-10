Covid, stop ai tamponi drive in all'istituto Zooprofilattico: in Sicilia poco meno di 2 mila i nuovi casi

Chiude il drive in per i tamponi all'istituto Zooprofilattico in via Gino Marinuzzi. Lo rende noto attraverso una nota il commissario Covid. "Domani - si legge - è l’ultimo giorno per poter effettuare un test. Da giovedì 13 ottobre chiunque voglia sottoporsi ad un tampone può recarsi presso l’Hub Fiera del Mediterraneo. Il servizio è attivo dalle ore 9.00 alle ore 12.30".

Intanto oggi in Sicilia i nuovi casi riportati sono 1.854 su 13.562 tamponi processati, 464 quelli relativi alla provincia di Palermo. Non è stato segnalato invece alcun decesso. Negli ospedali invece si trovano ricoverate 221 persone con sintomi, di queste invece 17 sono in terapia intensiva.