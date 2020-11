Asili comunali senza tregua: Girasole chiuso per Covid, Aquilone per furto

Ancora due asili comunali chiusi: uno per Covid e uno per un furto. Porte chiuse per il Girasole, in via Perpignano, in seguito alla segnalazione di positività di un dipendente. come previsto dai protocolli, sarà effettuata la sanificazione dei locali. Le famiglie dei bimbi che frequentano la struttura sono state avvisate dell'interruzione del servizio educativo e la segnalazione è stata inviata al dipartimento prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale.

Il nido Aquilone di via Toselli invece oggi non ha accolto i piccoli alunni a causa di un furto avvenuto la notte scorsa. I ladri sono entrati all’interno della struttura attraverso il giardino, forzando la serratura della porta. Tutte le stanze sono state messe a soqquadro e risulta sottratto materiale di cartoleria e una plastificatrice. Questa mattina il servizio è stato sospeso, le famiglie sono state avvertite e le forze dell'ordine hanno già effettuato un sopralluogo. Il personale sta provvedendo all’igienizzazione straordinaria dei locali per accogliere normalmente i bimbi domattina.

Si tratta del secondo asilo preso di mira dai ladri in poche ore. Stessa sorte era toccata al Pantera rosa, ad Altarello. Il furto ha fatto slittare di 24 ore la riapertura dopo lo stop per un caso di Coronavirus.