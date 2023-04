Terrasini, il questore chiude due attività: "Ritrovi abituali per pregiudicati"

"Sono luoghi di abituale aggregazione per soggetti condannati in via definitiva o con precedenti". E' questa la premessa con cui il questore di Palermo ha emesso un decreto di sospensione della licenza, per 15 giorni, nei confronti del titolare di due esercizi commerciali: si tratta di Carlo’s food and drink via Luigi Einaudi e un locale pieno di macchinette e distributori di snack e bevande, aperto 24 ore su 24, che si trova in via Rosario Ruffino 18 (nella foto allegata).

Il provvedimento è frutto del lavoro svolto dagli agenti della Divisione di polizia amministrativa e sociale della Questura, sulla scorta di numerosi controlli - si legge in una nota - effettuati dai militari dell’Arma dei carabinieri in un significativo lasso di tempo. "L'assidua frequentazione da parte di pregiudicati costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e il provvedimento rivolto alle due attività ha l’obiettivo di dissuadere i soggetti indesiderati dal continuare a frequentarli".