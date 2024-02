Svincolo di Termini Imerese, lavori al via dal 26 febbraio sull'autostrada Palermo-Catania

Si svolgeranno su doppi turni di lavori gli interventi di messa in sicurezza dello svincolo di Termini Imerese dell’autostrada Palermo-Catania. Tutte e quattro le rampe saranno chiuse, ma al lavoro ci saranno squadre raddoppiate di operai. Una decisione presa su indicazione del commissario straordinario per il coordinamento degli interventi indicati nel Piano di adeguamento e riqualificazione della A19, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che consentirà di dimezzare la durata del cantiere da sedici mesi a otto.

La chiusura dello svincolo è prevista a partire da lunedì 26 febbraio, mentre da lunedì 19 inizieranno soltanto alcuni interventi propedeutici. Intanto, giovedì 22 febbraio si terrà una nuova riunione in Prefettura, alla quale prenderà parte anche il sindaco di Termini Imerese, non presente a quella dell’8 febbraio con Anas, subcommissario, polizia stradale e locale, vigili del fuoco e 118.

I lavori, per un importo di 2,1 milioni di euro, prevedono il risanamento dell’impalcato sul fiume Barratina e le relative spalle di monte e di valle con opere di contrasto alle spinte del terreno sui muri a rischio ribaltamento. A causa delle condizioni della struttura sono da eseguire con urgenza e non possono essere differiti. Per questo, è impossibile prevedere la realizzazione di eventuali bypass che comporterebbero necessariamente la realizzazione di un nuovo ponte e, quindi, una durata superiore agli otto mesi previsti per i lavori di risanamento strutturale.

Infine, a causa dell’impossibilità di far circolare i mezzi d’opera all’interno della città, le modalità operative del cantiere impongono un allungamento dei tempi di esecuzione.