Svincolo di Termini chiuso per otto mesi, Sunseri (M5S): "Bus e treni gratuiti per i cittadini"

"Bus e treni gratuiti per i pendolari e l'istituzione di fermate per i pullman della Sais, alternative a quella soppressa". Sono queste le proposte che il deputato regionale M5S, Luigi Sunseri, lancia al governo Schifani, e segnatamente all’assessore ai Trasporti Alessandro Aricò, per cercare di mitigare gli inevitabili disagi che la lunga chiusura prevista dall’Anas per almeno 8 mesi dello svincolo autostradale di Termini Imerese comporterà per gli automobilisti e per i residenti di tutto il comprensorio.

"I necessari lavori - afferma Sunseri - provocheranno certamente disagi alla collettività, specie ai pendolari che giornalmente si spostano per lavoro, per motivi di studio o per qualsiasi altra ragione. E' dovere del governo regionale cercare di limitare al minimo questi disagi, muovendosi immediatamente per garantire bus e treni gratuiti per i pendolari e un maggior numero di corse e fermate negli orari di punta. L’operazione, tra l’altro, incentiverebbe l’uso dei mezzi pubblici, con ovvi notevoli benefici per la mobilità e ricadute positive nei territori coinvolti. Per i titolari di abbonamenti annuali o semestrali, o comunque rientranti nell’arco temporale di chiusura dello svincolo, andrebbero previsti rimborsi".

"Il governo - conclude il deputato pentastellato - si attivi inoltre perché la fermata della Sais non sia soppressa, ma spostata in una località limitrofa concertata con le amministrazioni dei comuni coinvolti e facilmente raggiungibile dagli abitanti. Si impegni inoltre a vigilare costantemente sui lavori affinché la tempistica prevista non si dilati a dismisura, come, purtroppo, spesso accade in Sicilia".