Lavori urgenti di manutenzione stradale, chiude al traffico una carreggiata del sottopasso di via Crispi

Da lunedì sarà chiusa al traffico la carreggiata lato monte del sottopasso Crispi. Lo rende noto l'ufficio Traffico del Comune che ha emesso una ordinanza di limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta. Il provvedimento arriva per permettere all'amministrazione, di concerto con le ditte che si sono aggiudicate i lavori, di poter effettuare alcuni lavori urgenti di manutenzione stradale.

E' così prevista la chiusura totale della carreggiata lato monte del sottopasso di via Francesco Crispi a partire dal 24 giugno fino a cessato bisogno. La circolazione veicolare sarà dirottata sulla corsia laterale della bretella in direzione via Cavour e via Cala, mediante segnaletica stradale di preavviso con l’utilizzo di movieri o con l’ausilio della polizia municipale.

Dal Comune fanno sapere che "i lavori potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito".