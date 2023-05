Tracce di legionella nei tubi dell'acqua, chiude l'istituto alberghiero Paolo Borsellino

Tracce di legionella nell'acqua e la scuola chiude. Succede all'istituto alberghiero Paolo Borsellino che, fino a nuove disposizioni, ha deciso di non aprire entrambe le sedi. La centrale dell'istituto professionale, che si trova in piazza Giovanni Bellissima, a Pallavicino, e la succursale di via Nicolò Spedalieri, una traversa di via Don Orione, da ieri ha sospeso le attività didattiche.

A comunicarlo il preside, il professore Domenico Di Rosa, che in una circolare indirizzata a docenti, personale Ata e studenti, ha comunicato la sua decisione. "In riferimento alla nota ricevuta da Li.Be società cooperativa - si legge nel documento firmato dal dirigente scolastico - a seguito dei rapporti di prova, è emerso che in alcuni punti di erogazione di acqua nelle due sedi dell'istituto è risultato un indice di presenza di legionella fuori limite".

Le analisi effettuate dalla scuola hanno spinto il dirigente scolastico a chiudere per scongiurare possibili casi di contagio. "Ecco perché vengono sospese le attività didattiche, con effetto immediato - conclude Di Rosa - fino a nuove disposizioni. Restano confermate tutte le attività extracurriculari (Pcto, uscite didattiche, Erasmus+, etc..) programmate fuori dalle sedi dell’istituto per il predetto periodo. Tutto il personale Ata in indirizzo riceverà, da parte del Dsga, le apposite istruzioni di lavoro".