Rinascente a rischio chiusura, lavoratori in sciopero: "Costo affitto fuori mercato"

Braccia incrociate per due giorni e un sit in in piazza San Domenico. Così il personale della Rinascente risponde alla possibile chiusura del punto vendita di via Roma per il mancato rinnovo del contratto d'affitto. L'agitazione indetta da Filcams Cgil Palermo e Uiltucs Uil Sicilia è in programma per l'11 e il 12 settembre dalle 10 alle 20,30.

I sindacati sotolineano "la situazione di incertezza riguardante il futuro occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori e l'assenza di comunicazioni certe circa la rinegoziazione del contratto di affitto dei locali". Da nove anni il canone è di due milioni e 400 mila euro l’anno per un immobile di oltre 4 mila metri quadrati. Un costo che Rinascente ritiene troppo alto rispetto al valore di mercato. La proposta di ribasso è stata rifiutata gettando una pesante ombra sul futuro dei lavoratori ma anche sul panorama economico cittadino.